Словно сестра с братом: Гагарина показала, как ее носит на спине повзрослевший сын

Полина Гагарина знакома публике давно. Она участвовала в «Фабрике звезд», а потом ездила на «Евровидение». Певица не скрывает, что востребована и регулярно снимается в разных проектах, а также ездит на гастроли. Но недавно девушка позволила себе отдохнуть в Греции с дочкой Мией и сыном Андреем. Несколько недель она наслаждалась теплой погодой. А на днях артистка побывала в Черногории, где не только выступила на частном мероприятии, но провела время на побережье.

Теперь Полина вернулась к гастролям. Она поделилась в соцсети снимком, на котором запечатлелась с 13-летним сыном. Певица приехала с ним в Ялту. Она предстала в шортах и майке. Артистка забралась на спину наследника, который с легкостью ее держал. Андрей уже успел догнать маму по росту. К слову, он тоже занимается музыкой и не так давно окончил музыкальную школу.

«Теперь гастролируем вместе! Ялта, встречай!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Полина. Многие отметили, что сын вырос ее копией. «Какие классные!», «Ого! Интересно, какую миссию выполняет Ондрик», «Ну ты, мать, даешь», «Словно брат с сестрой», «Такому задору надо позавидовать», «Такая стройная, что выглядишь как сестра», «Полина вместе с сыном, класс», — прокомментировали пост подписчики.

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