Ноги еще длиннее: Полина Гагарина в шортах-бермудах и топе с открытой спиной предстала в Ялте

Полина Гагарина является одной из тех певиц, которые не теряют популярность уже длительное время. Она выпускает новые хиты каждый год и не создает красочные шоу. Артистка несколько лет назад даже ездила на вокальный конкурс в Китай, где смогла дойти до финала. А после начала пандемии она старается не упускать возможности выступить. После отпуска с детьми в Греции звезда возобновила гастроли.

Недавно Полина побывала в Черногории, где выступила на частном мероприятии. А 23 июля она приехала в Крым вместе с сыном Андреем. Певица заверила, что он тоже примет участие в концерте. Вечером в Сети появились кадры с репетиции. Девушка не побоялась предстать на сцене без макияжа и укладки. Она облачилась в черный топ с открытой спиной и белоснежные шорты-бермуды.

Наряд подчеркнул рельефные ноги артистки. Гагарина исполнила несколько своих хитов. При этом она грациозно двигалась на сцене. К слову, в Ялту звезда приезжает почти каждый год.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится мама двоих детей. А благодаря ультрамодным шортам, которые есть у Кети Топурии, Алсу, Натальи Подольской и других модниц, Полина подчеркнул красоту ног и сделала их длиннее. «Какая красотка», «Ну вы прям подросток» , «Полина, ноги у вас роскошные», «Такую красоту надо показывать», — стали писать пользователи Сети.

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