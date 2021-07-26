«Носики ежиков показались»: Волочкова в намокшем мини-бикини сверкнула напрягшейся грудью

Балерина похвасталась тем, как проводит вечера в Греции на роскошной вилле. При этом она не постеснялась показать себя во всей красе.

Анастасия Волочкова не скрывала, что любит жить с шиком. Она не раз в интервью рассказывала, как добилась признания и разбогатела. При этом балерина часто встречалась с бизнесменами и влиятельными людьми, но обрести любовь так и не смогла. Не так давно артистка рассталась с мужчиной по имени Олег, которого сначала скрывала от поклонников и даже родных, но в итоге она разочаровалась в своем избраннике.

Теперь 45-летняя Волочкова проводит свой отпуск уже в одиночестве. Она приехала в Грецию, где поселилась на роскошной вилле друзей. Балерина уже отметилась в пикантном купальнике со стразами. Она первым делом похвасталась фирменным шпагатом. А вот 26 июля Анастасия решила поплавать в бассейне. Она блеснула не только грудью в алом лифе, который намок от воды, но и изящными бедрами.

«Мой прекрасный отдых в Греции на вилле моих друзей. Я вам всем желаю прекрасного и доброго! Я здесь в уединении от вспышек фото и видеокамер. Просто в нирване! А вечерами мы проводим время в невероятной компании наших друзей! Веселимся и радуемся жизни! В Греции только так!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит балерина. На этот раз многие одарили ее комплиментами. «Русалочка прелестная», «Очень красиво!», «Шикарно выглядите», «Когда встали, носики ежиков показались», «Такой поплавок у вас», «Как красиво подставила солнцу бедра», «Цвет купальника шикарный. Вы как нимфа!» — прокомментировали пост подписчики.

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