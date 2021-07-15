«На мое тело можно надеть все»: Волочкова продемонстрировала самые маленькие трусики гардероба

Балерина Анастасия Волочкова в эфире шоу Джемала Махмудова «Доктор Стиль» заявила, что предпочитает всегда носить минитрусики.

«Помощница Лолочка, которая работает у нас дома, она мне всегда говорит: «Настя, когда едете в аэропорт, проходите мимо магазина нижнего белья». Потому что я всегда покупаю себе самые красивые кружевные трусики. И Лола ждет, когда этот магазин уже закроют, потому что если открыть шкаф с моими трусиками, то поймете, что у меня их столько». Анастасия Волочкова

По словам балерины, она обожает именно минитрусики. Самые маленькие она даже показала ведущему, сходив в другую комнату.

«На мое тело можно надеть все. И семейный трусы, и шорты. И маленькие трусики, и большие. Все, что хотите. Когда люди обсуждают мою фигуру, то они не могут понять, что тело, которое у меня есть — прекрасно. Надо иметь такую форму, чтобы такие маленькие трусики надевать на себя. Чтобы натянуть семейные, много ума не надо», — заметила Анастасия Волочкова.

Напомним, что Анастасия Волочкова — большая модница. Правда, эксперты стиля часто посмеиваются над ней из-за нелепости ее нарядов.

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