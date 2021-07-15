«Сказала одну фразу: «Пока, неудачник»: Волочкова — о последней встрече с возлюбленным Олегом

Балерина Анастасия Волочкова в эфире шоу Джемала Махмудова «Доктор Стиль» рассказала о своей последней встрече с возлюбленным Олегом.

«Я рассталась с любимым человеком две недели назад. Он не только пишет мне. Меня вообще редко отпускают просто так. Потому что я создаю эталон в отношениях мужчины и женщины. Вот почему мужчины в моей жизни не могут потом найти себе женщину».

Как отметила звезда, она может многое себе позволить.

«Очень многое. Дорогие путешествия. У меня роскошный дом, в котором я живу. Могу позволить себе любить того, кого хочу. И не любить, кого не хочу. Человеку было удобно. Когда я поняла, что ему стало удобно, то я сказала одну фразу: «Пока, неудачник». Для того, чтобы понять какой человек, надо с ним пожить. И неважно во что ты одеваешься. Важно, что в душе у человека, с которым ты хочешь общаться», — заявила Анастасия Волочкова.