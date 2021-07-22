«Стразы в самых пикантных местах»: Волочкова в «голом» купальнике блеснула фигурой на курорте

Анастасия Волочкова известна всем как бывшая солистка Большого театра. Она дружит с Николаем Цискаридзе и Никитой Джигурдой. Артистка теперь продолжает карьеру, выступая с сольными проектами. При этом она знаменита своей тягой к роскоши. Живет блондинка в особняке на Рублевке и любит проводить время не только в бане, но и на дорогостоящих курортах.

Не так давно Волочкова нежилась на Мальдивах. Однако со своим возлюбленным по имени Олег, с которым она встречалась больше года, балерина рассталась. Теперь она снова путешествует одна. 21 июля артистка прилетела на море. Звезда сцены не стала рассекречивать название места, куда приехала, но намекнула, что это Греция. Анастасия первым делом отправилась загорать. Она сняла смело видео у бассейна.

Балерина облачилась в нюдовый купальник со стразами, который сливался с ее кожей. Она также выбрала обувь на танкетке. Волочкова сделала свой фирменный вертикальный шпагат. При этом она блеснула упругим бюстом и рельефными ногами.

«Я здесь! Стройная?» — спросила звезда.

Обычно поклонникам она редко позволяет комментировать свои посты, но на этот раз Анастасия дала им высказаться. «Грациозно, изящно, великолепна!», «Прелесть как хороша!», «Очень красивый купальник, а Настя просто супер», «Вот это растяжка!», «Леди-огонь», «Это просто! Нету слов», «Стразы в самых пикантных местах», «Ой, а блестит прям там», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: