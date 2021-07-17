Без макияжа: Вера Брежнева трикотажном платье-сорочке позировала в своем особняке

Вера Брежнева этим летом много путешествует. Певица любит проводить время с семьей. На этот жаркой погодой она наслаждалась в Италии. Там у нее есть свой дом. Певица то гуляла с мужем Константином Меладзе, то устраивала фотосессии в новых нарядах. Но недавно она побывала в Турции, где увиделась с Монатиком, отдохнула и дала концерт. Девушка носила как платья, так и брюки с топами на курорте.

По всей видимости, Вера вернулась домой. Она поделилась нежным кадром со своим любимцем — бишон фризе Дэйзи. Певица словно оделась подстать своей собаке. Девушка позировала в трикотажном платье-сорочке длины мидакси на тонких бретельках. При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа. Брежнева показала свои стройные ноги, а вот область живота скрыла, так как наряд был не облегающим.

Естественный домашний вид звезды восхитил поклонников. 39-летняя певица получила много комплиментов. «Красота», «Ну какая хорошенькая без макияжа», «Словно сбросили 10 лет», «Такая нежная», «Не знаешь кто милее, собачка или вы», «Платье такое интересное», «Словно поправились», «Домашняя Вера», «Красота наша», «Вот кто ждет вас дома», «Верочка, босиком, в домашнем», — прокомментировали пост подписчики.

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