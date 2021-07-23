Красота в простоте: 39-летняя Брежнева в черных кюлотах умело подчеркнула талию

Вера Брежнева не скрывает, что любит путешествовать. Обычно большую часть времени она проводит с семьей в Москве, так как часто ездит на съемки и принимает участие в разных проектах. Но также девушка каждый год приезжает к родным в Киев. Также там учится в престижной школе ее дочка Сара. А для отдыха артистка ездит в Италию, где у нее есть особняк вместе с Константином Меладзе.

Этим летом Вера снова проводит в Италии. Там она часто гуляет в саду и ездит с сестрой на машине в соседние города. Певица не перестает пополнять гардероб. Ранее она похвасталась льняными костюмами разных цветов и шелковыми платьями. По словам девушки, ей стал нравится розовый цвет, хотя раньше она его почти не носила. А теперь Брежнева утреннее селфи с чашкой кофе.

На этот раз певица была облачена в черный кром-топ и брюки кюлоты. Она была без макияжа, но в солнцезащитных очках. Волосы блондинка собрала в пучок.

Летний наряд подчеркнул плоский живот и талию звезды. К слову, Татьяна Навка, Ирина Пегова, Мария Шарапова и другие модницы ранее отметились в кюлотах. Такие широкие брюки снова набирают популярность. «Вера всегда красивая», «Какая стройняшка», «Вера, вы и дома королева», «Какой наряда, а какая фигурка!», «Идеальное утро», — прокомментировали пост подписчики.

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