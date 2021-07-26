Акцент на ноги: Наталья Водянова в сливочном мини-платье в стиле бэби-долл вышла в свет

Наталья Водянова является известной моделью. Она начал свою карьеру в 17 лет и добилась таких высот, что теперь знакома со всеми именитыми дизайнерами. Девушка реже появляется на подиумах, но участвует в фотосессиях и светских раутах. Более того, она занимается благотворительным фондом и своим бизнесом. При этом модель растит пятерых детей. Лукас, Нева и Виктор были рождены в первом браке, а Максим и Роман появились от французского бизнесмена Антуана Арно.

Этим летом Наталья много путешествует. Она не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Не так давно супруги оказались в Италии с детьми. Там они посетили не только остров Липари, но и добрались до побережья Амальфи и посетили деревню Равелло. А на днях Водянова вышла в свет, но уже без мужа. Она посетила гала-вечер. Для такого случая модель выбрала актуальное мини-платье в стиле бэби-долл сливочного цвета с цветочным принтом с акцентом на ноги.

Примечательно, что образ подчеркнул ее стройную фигуру. Вместо босоножек она предпочла надеть балетки. Наталья продемонстрировала стройные ноги. Она с удовольствием позировала фотографам.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие сочли, что образ ее омолодил. «Какая вы летняя», «В этом платье словно подросток», «Красотка какая», «Ну прелестница», «Наташа, как вам идет этот наряд», «Яркая, молодая и стильная», «Как вам идет блонд», «Хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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