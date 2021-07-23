Семейный отдых: Водянова в кукольном платье запечатлелась с Арно и детьми на побережье Амальфи

Модель поделилась кадрами из путешествия по Италии. Она показала детям деревню Равелло с роскошными садами и впервые оказалась на побережье в провинции Салерно.

Наталья Водянова является одной из самых известных моделей в мире. Она давно живет в Париже, где растит пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от нынешнего мужа Антуана Арно. Девушка уже 10 лет счастлива с миллиардером, но свадьбу они сыграли только в прошлом году. Этим летом влюбленные проводят время в Италии. Они приехали туда, когда еще шел чемпионат Европы по футболу.

Некоторое время Наталья наслаждалась отдыхом и не выходила на связь. Теперь она поделилась новыми снимками и поведала, как проводит время с семьей. На кадрах модель предстала в струящемся мини-платье в кукольном стиле с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Образ дополнили шляпка и балетки. Компанию Водяновой составил Арно и все дети. Они увидели роскошные сады, смогли поесть в ресторана на побережье и насладиться красивыми видами.

«Самый невероятный праздник ala familia! Я впервые на побережье Амальфи в Италии, и я бы не стала ориентироваться в его гастрономической части без вас, Джамбаттиста Валли, это любовь навсегда!!! Однако изюминкой поездки является небольшая деревня Равелло с ее потрясающими садами и роскошными видами. Постараюсь вернуться в августе на концерт во время ежегодного музыкального фестиваля. Настоятельно рекомендую идти пешком, а не на машине до Равелло и, конечно, по дороге вниз, так как виды заставили меня плакать. Поднятие наверх занимает около часа, особенно с детьми, нелегко, но оно того стоит, и каждый действительно заслуживает это вкусное мороженое после этого», — рассказала Наталья.

Поклонники восхитились дружной семьей. Водянова даже сделала селфи с мужем, что бывает редко и показала младших сыновей. «Какая же красивая дочь у Натальи», «Нева такая нежная! Очень приятная девушка!», «Какие вы классные», «Настоящая любовь», «Хорошая шляпа!», «Любуюсь вашей семьей», «Боже, какие вы все красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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