«Легкие и воздушные»: Водянова, Брежнева и другие звезды носят модные платья в стиле бэби-долл

Еще недавно на дворе была весна, а теперь лето в самом разгаре. Более того, погода радует жителей многих городов жарой. А так как девушка хочется выглядеть комфортно и привлекательно в любое время, то они всегда пополняют гардероб не только шортами, но и платьями. В этом сезоне большую популярность получили платья в стиле бэби-долл. Все о кукольных нарядах рассказала читателям портала Teleprogramma.pro стилист Карина Росс.

«Платья бэби-долл — мечтательное сочетание шика и непринужденности. Надев такое платье, вы сразу же почувствуете себя расслабленно благодаря объемному силуэту, пышным рукавам и многоярусным юбкам», — поделилась эксперт.

Стефания Маликова

Дочка Дмитрия Маликова Стефания недавно стала создавать свою линию одежды. Юная девушка любит романтичные образы. В ее гардеробе есть мини-платье с рукавами-фонариками и цветочным принтом.

«В этом весенне-летнем тренде легкость является ключевым моментом, взгляните как изящно развивается платье на фото Стефании Маликовой. Превосходный выбор, который подчеркивает молодость и женственность девушки. Мировые дизайнеры из сезона в сезон выпускают на подиум платья такого типа, сочетающие в себе женственность и пышные силуэты», — пояснила Карина.

Вера Брежнева и Наталья Подольская

Тренд на кукольные платья также не обошел и Веру Брежневу, которая всегда выглядит женственно. Она предпочла черный цвет, который сделала наряд более строгим. А вот Наталья Подольская отметилась в более кокетливом белом мини-платье с очень широким воротником, который тоже актуален в этом сезоне. Такие платья смотрятся необычно и подчеркивают красоту ног.

«В этот сезоне модели, дополненные парчой или рукавами-воланами, заняли первое место в списке модных трендов, так что это традиционное платье превратилось в модное заявление с ретро-шармом. Тенденцию сразу освоили Наталья Подольская в белом геометричном платье и Вера Брежнева в черном приталенном с пышной юбкой. Мы потихоньку уходим от конфетных оттенков и других буквальных интерпретаций данного силуэта, так что теперь он выглядит более современно, особенно в сочетании с кроссовками или даже грубыми ботинками», — поделилась Росс.

Виктория Лопырева и Полина Гагарина

Виктория Лопырева не скрывает, что следит за трендами. В коротких платьях ее ноги становятся визуально еще длиннее. Она также любит носить каблуки.

А вот Полина Гагарина обладает небольшим ростом, поэтому кукольные платья ей очень идут и делают выше. Она даже выбирает фасон оверсайз, так как очень худенькая.

«К свободным силуэтам сейчас возвращаются, потому что женщины хотят ощутить эту свободу и чувствовать комфорт, так как они всегда в движении. Что еще замечательно в платьях baby-doll для весны и лета, так это то, что они легкие и воздушные, так что они помогут избежать жары, которая сейчас круглые сутки стоит в нескольких регионах России. Не зря Полина Гагарина и Виктория Лопырева отдыхают в них на природе», — рассказала стилист.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте редко носит короткие платья вне сцены. Однако во время поездки в Италию певица облачилась в пышное белое платье с косухой.

«Эта новая итерация платья бэби-долл, отличающаяся большим объемом, также привлекает современных покупательниц, потому что она допускает больше комбинаций многослойности, чем ее предшественницы, особенно когда недостаточно тепло, чтобы носить ее самостоятельно. Например, вполне можно накинуть кардиган или даже кожаную куртку, как это сделала Кристина Орбакайте. Кроме того, можно носить такое платье поверх легких шерстяных легинсов и балеток или кроссовок, но так как это лето выдалось очень жарким, наши звезды на это не решились», — отметила Карина.

Наталья Водянова

Похожий образ есть у Натальи Водяновой. Модель живет в Париже и часто посещает модные показы. Она обладает стройной фигурой, которую подчеркивает элегантными образами.

Кети Топурия

Многие считают иконой стиля Кети Топурию. Она умело подбирает себе наряды. Певица носит луки в стиле бэби-долл.

«Наименее удачный выбор сделала Кети Топурия. Безусловно, платье открывает миру ее шикарные ноги, но в целом слишком простое и бесформенное, а желто-неоновый цвет успел уже выйти из моды», — заключила Росс.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс – стилист и визажист высокой специализации. Окончила ведущий институт моды «Maragoni» в Милане. Является обладателем Гран-при чемпионата Европы в Германии, с 2004 года признана Чемпионкой Мира по профессиональному гриму. Работала в команде мирового Итальянского бренда «Armani» и русского дизайнера Валентина Юдашкина.

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