«Папа ругает»: Водянова показала, как семилетний сын-француз общается с Арно в домашней обстановке

Наталья Водянова давно живет в Париже. Она почти 10 лет счастлива в французским миллиардером Антуаном Арно. Однако лишь в прошлом году влюбленные сыграли свадьбу. У них подрастают сыновья Максим и Роман. Также у модели есть дети от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом: Лукас, Нева и Виктор. Они прекрасно ладят со своим отчимом. В в путешествие по России девушка брала только старших детей, а вот младшие были с папой.

В последнее время Наталья много путешествует. Она побывала в Италии на модном показе и Англии, где увиделась с друзьями. А на днях девушка вернулась домой и приняла гостей в особняке. Однако большую часть свободного времени модель проводит с наследниками. Они не только изучают несколько языков, но и занимаются музыкой. Лицо самого младшего сына родители пока прячут. А вот семилетний Максим все чаще появляется на фото и видео.

Накануне Водянова запечатлела малыша, который играл с собакой по кличке Кофе. Мохнаты друг съел все печенье. За кадром слышен возмущенный голос Арно.

«Папа ругает Кофе, а Максим жалеет», — написала девушка.

Позже и сама Наталья стала комментировать действия собаки. она осталась недовольна тем, что ей не досталось печенье, которое испекла ее дочка Нева.

«Ты съела все печень? Нева готовила печень с такой любовью. Я даже не успела попробовать эту вкусняшку. Придется тебе еще печь, Нева», — заверила Наталья.

Антуан был в трениках и футболке. он наслаждался футболом, когда ему помешал сын с собакой. Жена посмеялась над его реакцией.

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