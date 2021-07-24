Во всей красе: Рудова в прозрачном платье в сетку не скрыла изящные бедра на курорте

Актриса поделилась кадрами, на которых в женственном образе предстала в Сен-Тропе.

Наталья Рудова в свои 38 лет обладает фигурой модели. При этом она снимается в кино и мечтает о серьезных ролях. Пока ей часто предлагают играть роковых красоток. Девушка известна работой в сериале «Татьянин день», а также «Бихэппи». Если о работе артистка рассказывает охотно, то о личной жизни предпочитает молчать. Ей не раз приписывали романы в бизнесменами, но ни один из них она не подтвердила.

А этим летом Рудова улетела отдыхать во Францию. Компанию ей составила экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. На курорте в Сен-Тропе актриса каждый день загорает. Она хвастается своей фигурой, позируя в купальниках. Девушка признавалась, что несколько лет назад из-за приступов обжорства поправилась. Наталья приложила усилия, чтобы вернуться в форму.

А 24 июля актриса позировала на отдыхе в купальнике и прозрачном неоновом мини-платье в сетку. Она вальяжно лежала на ступеньках, демонстрируя стройные ноги. Рудова засветила округлый бюст и бедра. В кадре также отметился маленький сын Тимати, который рассмешил девушку.

«I see you. P.s. (когда рядом красивый человечек, нельзя оставаться серьезной. Смотри крайнее фото)», — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Неземная красота», «Молодая, красивая», «Очень крутое фото», «Ратик вас охраняет», «Какие роскошные формы», «Сочная девочка», «С вашей фигурой можно и прозрачные платья носить», — прокомментировали пост подписчики.

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