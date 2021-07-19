«Вот и фото без ретуши»: Рудова в мокром мини-бикини удивила поклонников «гром-бедрами»

Наталья Рудова не так давно отметила свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет, но выглядит девушка гораздо моложе многих сверстниц. Она предпочитает скрывать свою личную жизнь. При этом актриса часто появляется на вечеринках и видится с друзьями. Она любит проводить время на море, поэтому несколько раз в год устраивает себе отпуск. Поклонники с нетерпением каждый раз ждут ее пляжных снимков.

На днях Наталья прилетела в Сен-Тропе вместе с подругой Анастасией Решетовой. Девушки решили насыщенно провести время на популярном французском курорте. При этом они почти каждый день загорают. Накануне актриса покрасовалась в платье с корсетом. Она решила подразнить фанатов своей талией. А теперь Рудова неожиданно опубликовала неудачное фото. Она позировала в море в мини-бикини. Из-за воды кадр исказился, поэтому звезда буквально сразила всех «гром-бедрами».

«Мое лучшее фото! Особая благодарность фотографу Анастасии Решетовой», — написала она.

При этом актриса подчеркнула, что фото без фотошопа и фильтров. Подписчики оценили юмор Натальи. При этом многие решили, что девушку никакой ракурс не испортит. «Ожидание и реальность», «Классное тело», «Русалки всегда таинственны», «Что делает вода животворящая», «Аппетитная, не то что сейчас», «Вот и фото без ретуши», «Какая пышечка», — прокомментировали пост подписчики.

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