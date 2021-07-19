«Горячая королева»: Рудова в тонком платье с корсетом на шнуровке подчеркнула наливной бюст

Наталья Рудова является известной актрисой. Славу ей принес сериал «Татьянин день». Также она снималась в ряде других картин, включая «Бихэппи». Поклонники с интересом следят за жизнью актрисы. Однако она скрывает личную жизнь. О своих романах блондинка предпочитает умалчивать. В прошлом году она развеяла слухи о беременности, а не так давно девушка улетела с подругой Анастасией Решетовой в Сен-Тропе.

Там Наталья наслаждается теплой погодой. Она много гуляет и загорает. При этом актриса не перестает менять наряды. С собой она взяла не один чемодан с одеждой. На этот раз девушка порадовала поклонников пикантными кадрами. Она устроила фотосессию в легком белом платье из хлопка и корсете на шнуровке горчичного цвета. Рудова распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Наряд подчеркнул ее бюст и талию.

«Констанция», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от ее образа в стиле 18 века. Многие признались, что такие наряды блондинке очень идут. «Сейчас набегут, мушкетеры», «О боги, это идеал», «Ты такая красивая», «Грудь прям спелый налив», «Безумно шикарная», «Красотка, даже не узнала», «Какая же она хорошенькая», «Ты точно амазонка, выглядишь! Потрясающе обнимаю!», «Горячая королева», «Шальная императрица», — прокомментировали пост подписчики.

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