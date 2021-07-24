«Это что за Ариэль?»: Янину Студилину в мини-бикини сравнили с Русалочкой

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Янины Студилиной появилось свежее фото знаменитости в полосатом секси-бикини.

Исполнительница главной роли в сериале «Остров» позировала в изящной позе на пляже возле морских волн.

Отметим, что Янина вслед за некоторыми знаменитостями российского шоу-бизнеса выбрала откровенный наряд для плавания с анималистическим принтом. Как и телеведущая Айза Долматова, а также певица Анна Калашникова, Янина Студилина облачилась в бикини с животной окраской. Блондинка выбрала эффектный наряд с тигровыми полосками.

Стройная красавица показала прелести своей горяченькой фигурки. Фанаты в свою очередь осыпали артистку комплиментами. Они не устояли перед подтянутым телом знаменитости.

«Очаровательная», «Ты выглядишь потрясающе», «Вай, что за Ариэль?», «Янина, слов нет, просто секси», «Девушка неземной красоты», «Ух, какая красота! Огненная в лучах солнца», «Обалдеть, какие виды! И море, и секси-красавица. Потрясающее тело», «Малышка, ты очень красивая», «Фигурка великолепная», «Тебя невозможно забыть, крошка», «Очень красива», — написали восхищенные поклонники Студилиной в комментариях под фото.

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