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«Это что за Ариэль?»: Янину Студилину в мини-бикини сравнили с Русалочкой

Актриса запечатлелась в сексуальных позах.

«Это что за Ариэль?»: Янину Студилину в мини-бикини сравнили с Русалочкой
Янина Студилина. Фото: Instagram.com/yanina_studilina

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Янины Студилиной появилось свежее фото знаменитости в полосатом секси-бикини.

Исполнительница главной роли в сериале «Остров» позировала в изящной позе на пляже возле морских волн.

Отметим, что Янина вслед за некоторыми знаменитостями российского шоу-бизнеса выбрала откровенный наряд для плавания с анималистическим принтом. Как и телеведущая Айза Долматова, а также певица Анна Калашникова, Янина Студилина облачилась в бикини с животной окраской. Блондинка выбрала эффектный наряд с тигровыми полосками.

Стройная красавица показала прелести своей горяченькой фигурки. Фанаты в свою очередь осыпали артистку комплиментами. Они не устояли перед подтянутым телом знаменитости.

Янина Студилина
Янина Студилина. Фото: Instagram.com/yanina_studilina

«Очаровательная», «Ты выглядишь потрясающе», «Вай, что за Ариэль?», «Янина, слов нет,  просто секси», «Девушка неземной красоты», «Ух, какая красота! Огненная в лучах солнца», «Обалдеть, какие виды! И море, и секси-красавица. Потрясающее тело», «Малышка, ты очень красивая», «Фигурка великолепная», «Тебя невозможно забыть, крошка», «Очень красива», — написали восхищенные поклонники Студилиной в комментариях под фото.

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