Янина Студилина похвасталась ослепительной фигурой в купальнике цвета темной оливы

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Янины Студилиной появилась фотография знаменитости в болотном бикини. Примечательно, что поклонники Янины поразились худобе и красоте звезды.

Участница шоу «Танцы со звездами» облачилась в бикини с металлическими украшениями. Золотые пряжки дополняли трусики Янины. Сам купальник Студилиной был выполнен из гладкой ткани цвета оливы. Актриса позировала в нем в сексуальной позе.

Янина навалилась на пальму. Одно рукой она взъерошивала кудрявые белокурые пряди, а другой слегка обнимала свои упругие бедра. Лиф в форме ракушек эффектно подчеркнул аккуратную грудь знаменитости. Поклонники Янины обратили особое внимание на плоский животик актрисы. К слову, некоторые фолловеры даже позавидовали Студилиной.

«Классная фигура», «Красота и натуральность! Это очень ценно!», «Ух, какая симпатичная», «Как можно быть такой худой?», «Вот бы мне такую фигурку!», «Купальник — просто огонь! А фигура идеальна», «Красотка, фигурка отпад », «Шарм, очарование, сексуальность», «Секси», — написали фанаты исполнительницы главной роли в сериале «Остров».

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