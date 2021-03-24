«Нельзя такое прятать!»: Айза Долматова восхитила стройным телом в купальнике с анималистическим принтом

В одной из последних публикаций личного профиля Айза Долматова разместила чувственный снимок в мокром пляжном наряде. Знаменитость поддержала тренд на животный принт.

Основательница салона красоты облачилась в мини-бикини леопардовой раскраски. Айза подчеркнула стройную фигуру ярким анималистическим принтом. К слову, ранее стилист портала Teleprogramma.pro назвала такой узор актуальным.

Поклонники Айзы были по-настоящему взбудоражены сексапильным телом телеведущей. Они написали в комментариях под фото слова восторга фигурой Долматовой:

«Шикарная», «Кошечка», «Оу, ни фига себе «старушка»… Да ты секси-леди, Ай, не слушай никого, ты крутая красоточка», «Круто выглядишь, Айза», «Какая красота!», «Ждем больше фоток. Нельзя такое прятать!»

Сама знаменитость пожелала каждому оказаться на островах. Тут, по словам Долматовой, просто восхитительно:

«Я хочу, чтобы Мальдивы случились с каждым. Как я счастлива тут… Я несчастлива нигде в другом месте! Мы возвращаемся сегодня домой. Но у меня скопились фото, которые я буду обязательно выкладывать! Потому что в каждой картинке много счастья и куча воспоминаний! Ну и фото в купальнике, а то многие просили».

Смотрите также: