«Врываемся в выходные»: Брежнева показала, как поет дуэтом и танцует с Меладзе в машине

Вера Брежнева не скрывает, что ставит семью на первое место. Она уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. Певица мечтает подарить ему двоих детей. При этом от прошлых отношений у нее есть дочки Соня и Сара. У Меладзе также есть дети: Алиса, Лия и сын Валерий, который страдает аутизмом. Композитор помогает наследникам, хоть они и живут отдельно. Этим летом он проводит время с женой то в ее родном Киеве, то в Италии.

Обычно Брежнева редко показывает семейные кадры. Она придерживается мнения, что счастье любит тишину. Однако порой девушка показывает, как отдыхает с мужем. А недавно она выпустила новый хит «Розовый дым». 19 июня артистка решила исполнит трек вместе с Меладзе. Как оказалось, мужскую партию в песне поет именно он. Вера предстала в черном платье с пышными рукавами и солнцезащитных очках. В одной гамме с ней оделся супруг. Они веселились в машине и даже станцевали.

«Врываемся в выходные», — заявила звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие впервые услышали пение Константина и одарили его комплиментами. «Пересмотрела раз 15. Какие вы классные», «Любимые мои!!! Так держать!», «Огнище! Вот и клип готов», «Выкладывайте Константина почаще!», «Вы такие прекрасные, смотрю и улыбаюсь. Невероятно гармоничные и красивые!», «Без улыбки невозможно на вас смотреть! Красавчики», «Четкие какие», — прокомментировали пост подписчики.