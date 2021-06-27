«Я так люблю воду!»: Волочкова в бикини позировала на регате

Буквально месяц назад Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах. Сразу после возвращения с курортных островов она объявила о том, что расстается со своим возлюбленным по имени Олег, которого очень долго скрывала от публики. Теперь балерина наслаждается одиночеством и проводит время так, как ей нравится. На этот раз она отправилась на регату. Без фотографии в бикини в Instagram не обошлось.

«Я так люблю воду!», — подписала фото Волочкова.

В кадре она позировала в ярком бикини с вышивкой лимонного оттенка.

«Потрясающая! Фигура — огонь! Красивое фото!», — писали пользователи Сети.

Напомним, несколько дней назад Волочкова объявила о том, что сдает в аренду свою квартиру в центре Санкт-Петербурга. Стоимость жилплощади с дизайнерским ремонтом и колоннами балерина оценила в кругленькую сумму.

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