«Трусики внатяжку»: Волочкова блеснула рельефными бедрами в вертикальном шпагате

Анастасия Волочкова раньше выступала в Большом театре. Теперь она готовит представления сама и дает мастер-классы детям. При этом артистка не скрывает, что даже на ней отразилась пандемия. Так как ее выступления были отменены, свой отпуск на Мальдивах она оплачивала из сбережений. Однако балерина не жалеет денег на себя и отдых. Теперь она ездит по городам России. Не так давно звезда приняла участие в парусной регате, а теперь приехала в Астрахань.

Обычно Волочкова любит гулять и рассматривать достопримечательности, но на этот раз она решила развеяться. Блондинка отправилась кататься на корабле. А так как там стоит жаркая погода, то девушку не упустила возможности, чтобы позагорать. Балерина поделилась кадром, на котором позировала в неоновом купальнике. Она продемонстрировала свой фирменный вертикальный шпагат. Анастасия засветила плоский живот и рельефные ноги.

«Просто Астрахань!» — заявила звезда.

На этот раз комментарии к посту она отключать не стала. Поклонники стали яро обсуждать фото и фигуру балерины. Многие сочли, что она находится в отличной форме. «Какая гибкая», «Как надоели раздвинутые ноги взрослой женщины», «Ваша физическая форма просто супер!», «Почему ноги разной длины?», «Трусики внатяжку», «Ракушечка загорает», «Ну уже все показала», «Такие мощные бедра», — прокомментировали пост подписчики.

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