«Ох, как расцвела»: загорелая Пегова продемонстрировала «ложбинку греха» в купальнике

Ирина Пегова знакома многим зрителям, так как давно играет в кино. В ее копилке есть такие картины, как «Зоя», «Экипаж», «Годунов», а в прошлом году она снялась в сериале «Родные» с Сергеем Буруновым и Монеточкой. Обычно актриса много работает, но этим летом она устроила себе отпуск в Сочи. После участия в шоу «Ледниковый период» артистка решила привести себя в форму и часто хвастается постройневшей фигурой.

Недавно Пегова показала, как купается в море. Она насладилась освежающей водой и при этом покрасовалась на солнце. А 21 июля в честь прибавления подписчиков в Instagram, решила поделиться смелым кадром. Актриса запечатлела себя в розовом купальнике. Она похвасталась загаром и роскошной грудью. При этом Ирина лучезарно улыбалась, демонстрируя веснушки на лице без макияжа.

«Ого, пока наслаждалась морем, все пропустила! Какая красивая цифра 999! Нас так много! Спасибо за ваше внимание ко мне! Оооооооо», — написала звезда.

Поклонники были восхищены летним кадром. Им редко удается увидеть Пегову без прикрас. «Без грима и фотошопа! Класс», «Ааааа, какая шоколадка», «Как же приятно смотреть на ваши фото и главное без всяких фильтров», «Ох, как расцвела», «Даже морщинки украшают», «Ложбинка греха что надо», «Естественная красота не теряет актуальности», — прокомментировали пост подписчики.

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