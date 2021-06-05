Летняя элегантность: Пегова в мини-платье с цветочным принтом запечатлелась у Изборской крепости

Актриса вместе с дочкой приехала в Псковскую область, где насладилась местными красотами. Она выбрала женственный наряд для прогулки.

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино и играет в театре. Она даже успела стать лауреатом премии «Золотая маска». Актриса обладает нестандартной фигурой, но это не помешало ей добиться успеха. Более того, она не раз участвовала в популярных телепроектах. Так в 2015 году она победила в шоу «Танцы со звездами». А в этом году артистка дошла до финала в проекте «Ледниковый период». Теперь она вновь снимается и при этом успевает путешествовать.

Недавно Ирина на несколько дней вырвалась в Крым. А теперь она оказалась с Псковской области вместе с дочкой Татьяной. Они посетили деревню Изборск. Так как выдалась хорошая погода, актриса облачилась в мини-платье цвета сочной травы. Наряд с юбкой-солнце и цветочным принтом подчеркнул ее талию и стройные ноги. Стоит отметить, что за минувшую весну Пегова смогла похудеть, о чем поведала фанатам.

Звезда запечатлелась у Изборской крепости. Она грациозно позировала на лужайке. На фото с ней можно увидеть дочку, которая растет ее копией.

«Изборск! Потрясена! Задета! Хочу вернуться!» — заявила актриса.

К слову, наряд в цветочек популярны этим летом. Полина Гагарина, Вера Брежнева уже носят платья и костюмы с таким принтом. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы просто прелесть», «Ирина, зеленый цвет вам очень к лицу! Светитесь вся», «Красавицы! Сколько позитива!», «Ну нереальная красотка», «Ирина вы и дочь, как две подружки», «Не налюбуюсь», — прокомментировали пост подписчики.

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