«Подчеркивает хрупкость и изящество»: Пугачева, Пегова и другие звезды выбрали наряды с модным принтом

Эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о трендовых костюмах и платьях 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Лето уже в самом разгаре. Девушкам не хочется сидеть дома, когда за окном солнце. Хорошее настроение порой хочется отразить в своем образе. Современная индустрия моды предлагает большое количество нарядов. В этом сезоне большой популярностью стал пользоваться цветочный принт. О том, какие наряды носить с такой расцветкой, а также об удачных сочетания и не очень читателям портала Teleprogramma.pro рассказала эксперт по моде Кира Дихтяр.

Ксения Собчак

Одной из тех, кто не может пройти мимо трендов, является Ксения Собчак. Она этим летом носит платье в цветочек в романтическом стиле. Наряд она сочетает с мятным жакетом и туфлями-лодочками.

«Лидер нашей подборки — Ксения Собчак. Цветочный орнамент многих пугает тем, что может смотреться пошло, в таком случае можно брать с Ксении пример. Это не обязательно должно быть что-то в спектре красного и очень акцентное. Повторяющийся небольшой одноцветный паттерн на белом фоне смотрится очень деликатно, особенно в таком лаконичном образе, дополненном объемным пиджаком и изящными туфельками», — высказалась Кира.

Вера Брежнева

А вот Вера Брежнева обладает особенным чувством стиля. она любит носить необычные вещи. На этот раз певице приглянулся костюм с флорестическим принтом.

«Вера Брежнева в костюме известного во всем мире русского бренда Lesyanebo выглядит потрясающе. Отличная альтернатива привычным платьям в цветочек. Принт смотрится очень гармонично и радует цветом, а стильный объемный крой подчеркивает хрупкость и изящество фигуры певицы. Цветочный принт — это огромное количество всевозможных вариаций, одни из которых будут смотреться приятно, а другие нет», — отметила Дихтяр.

Наталья Подольская

«Похожий, но менее удачный выбор сделала Наталья Подольская. Старомодный крой по фигуре и менее удачный принт не красят певицу, да и сочетание с этими ультрамодными ботинками Bottega Veneta не кажется мне удачным, сюда бы больше подошла более классическая обувь — дерби или лодочки», — пояснила эксперт.

Полина Гагарина

Полина Гагарина не скрывает, что ее воспринимают как хрупкую и добрую девушку. Свое амплуа она подогревает, облачаясь в романтические образы. У певицы, конечно, есть платье в цветочек.

«Длинный кардиган поверх легкого летнего платья — очень актуальный комплект, который взяла на вооружение Полина Гагарина. Прекрасный образ, легкий и романтичный, но без лишней сентиментальности. Платье не устаревающего кроя, милая деталь в виде пояса, все прекрасно», — рассказала Кира.

Ирина Пегова

Актриса Ирина Пегова всегда любила наряды простого кроя с нежными принтами. В этом сезоне она тоже носит платья в мелкий цветочек.

«Ирина Пегова сделала ужасный выбор. Мелкий цветочек на темно-синем фоне с этим воротником смотрится как привет из прошлого. Объем груди до такой степени подчеркнут этим ремешком от сумки через плечо и застежкой на все пуговицы, что фигура выглядит очень непропорционально. Ситуацию бы мог спасти кардиган, как у Полины Гагариной и платье стоит расстегнуть на пару пуговиц», — высказалась Дихтяр.

Стефания Маликова и Пелагея

Наряды в цветочек могут носить девушки разного возраста. Не удивительно, что платье с таким узором приглянулось дочке Дмитрия Маликова Стефании, а также Пелагее.

«Сегодня при выборе наряда в цветочек стоит искать более оригинальные цветовые сочетания. Стеша Маликова и Пелагея сделали похожий выбор, но платье первой в белый цветочек на желтом фоне смотрится намного интереснее, чем старомодный вариант Пелагеи. А в целом крой платья не выходит из моды, но стоит учитывать, что такой вырез может не подойти обладательницам большой груди или широких плеч», — пояснила эксперт.

Алла Пугачева

Также этим летом и Алла Пугачева не обошлась без наряда с цветочным узором. Свое платье она ассоциирует с феей цветов. В свои 72 года певица не боится носить наряды с аппликациями.

«Цветочный декор в виде вышивки — вариант более вечерний, так же является вечной классикой, которой могут быть верны женщины всех фигур и возрастов. Алла Пугачева в платье Валентина Юдашкина выглядит великолепно! С одной стороны, вышивка на таком материале телесного цвета уже успела всем надоесть, но многослойная юбка и элегантный пояс привносят в наряд изюминку. Ирина Пегова в платье известного дизайнера Mary Katrantzou тоже выглядит здорово, но здесь настолько деликатный декор, что неплохо было бы дополнить его более акцентными украшениями на руках», — отметила Кира.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

Смотрите также