«Какова красота!»: Ирина Пегова в намокшем бикини засветила пышные формы, купаясь в море

Ирина Пегова не скрывает, что любит проводить время на природе. Она побывала в самых разных уголках страны. Порой актриса берет с собой дочку Татьяну. Она в последнее время много работала. При этом девушка успевала заниматься спортом. После участия в шоу «Ледниковый период» артистка решила похудеть. Она так преобразилась, что поклонники пришли в восторг.

Теперь Ирина все чаще носит мини-платья и облегающие джинсы. Недавно после съемок она отправилась на курорт. Актриса проводит время в теплых краях. После тренировки с красивым видом на побережье, она решила искупаться в лазурной воде. Актриса поделилась редкими кадрами, на которых плескается в море. Постройневшая Пегова блеснула формами в белом мини-бикини с принтом. Она засветила свой роскошный бюст.

«Вожу — вожу… Ну никак фокус не наВОДИтся!» — написала звезда.

Поклонники были удивлены тем, что девушка не побоялась показать себя во всей красе. Многие осыпали ее комплиментами. «Боже.. как же вам круто», «Это наслаждение ни с чем не сравнимое. Удачи вам, красавица!», «Какие позитивные фоточки! Вау!», «Любимая Ирина опять в Балаклаве?», «Какая фигурка», «Какова красота!», «Ох, какой налив», «Вы прекрасны», «Мокрая и счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

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