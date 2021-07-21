«Ну просто идеальный живот!»: Савельева в топе и велосипедках блеснула точеной фигурой

Саша Савельева никогда не была обелена мужским вниманием. Она еще на «Фабрики звезд» выделялась не только голосом, но и своей внешностью. Белокурая певица потом попала в группу «Фабрика» и много лет выступала на сцене. А вот ее сердце покорил Кирилл Сафонов. С актером она счастлива в браке больше 10 лет. Артистка не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она стала мамой два года назад, но быстро вернулась в форму.

Теперь Саша все чаще выходит в свет и участвует в фотосессиях. Она любит наряжаться для мужа в мини-платья. А недавно певица показала, как выглядит в купальнике. Теперь она показала кадры со своей тренировки. Девушка в велосипедках и топе делала упражнения, демонстрируя фигуру во всей красе. Савельева засветила плоский живот и округлый бюст. Она не постеснялась предстать без макияжа.

Певица свела с ума поклонников. Многие не подозревали, что молодая мама находится в такой форме. Саша получила множество комплиментов. «Железная выдержка у вас», «Я всегда думала, что я худая», Рядом с вами все будут полными«, «Ну просто идеальный живот!», «Боги, вот это вид! Колышется грудь», «Красота тут, как вы это прятали?», «После родов так выглядеть, поразительно», — прокомментировали пост подписчики.

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