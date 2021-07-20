«Пуш-ап не нужен»: Савельева в розовом мини-бикини сразила фанатов безупречной фигурой

Саша Савельева многим знакома еще по «Фабрике звезд». Потом она длительное время выступала с группой «Фабрика». Но теперь девушка уже строит сольную карьеру. Помогает ей муж Кирилл Сафонов. Супруги вместе уже 11 лет и воспитывает сына Леона. После родов певица быстро вернулась в форму. Она признавалась, что ей было нелегко. Теперь артистка уже без стеснения демонстрирует свои формы в бикини.

По словам Савельевой, еще в школе она занималась танцами и балетом. Теперь певица устраивает себе тренировки. Поклонники ранее даже отмечали, что 37-летняя жена Сафонова может затмить его дочку Анастасию от первого брака своей красотой. Накануне звезда решила поделиться новым фото в купальнике. Саша позировала на одной ноге в розовом мини-бикини, похваставшись подтянутой фигурой.

«Балетом я перестала заниматься, сконцентрировавшись на фолк танцах и потом на эстрадных. Но помню до сих пор несколько элементов и недавно начала заниматься Body Ballet», — похвасталась артистка.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Савельева. Молодую маму осыпали комплиментами. «Вы стройняшка, красотка!», «Девочка, вы великолепны», «Пуш-ап не нужен», «Пишете про танцы, а на фото в купальнике. Зачем так?», «Фигура у вас идеальная, есть чему позавидовать», — прокомментировали пост подписчики.

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