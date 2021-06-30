Вы можете удивиться: Савельева засветилась без макияжа на тренировке по теннису

Саша Савельева в свои 37 лет обладает все той же точеной фигурой, с которой ее узнали зрители на «Фабрике звезд». Не исключено, что артистке в поддержании формы помогает активный образ жизни, который она ведет. Жена Кирилла Сафонова регулярно занимается спортом, отдавая предпочтение большому теннису.

На тренировки Саша предпочитает приходить в естественных образах, не утруждая себя укладками и макияжем. В личном блоге она показала, как выглядит во время любимых активностей.

«Дни рождения днями рождениями, а спорт — по расписанию», — прокомментировала Савельева свое видео на корте.

Отметим, что без помады и туши для ресниц певица выглядит вполне симпатично, радуя и удивляя некоторых своих поклонников. В ее блоге фолловеры нередко восхищаются естественностью своей любимицы.

Ранее звезда отметилась на дне рождения своей подруги Саши Поповой, где уже блистала во всей красе, сделав стильную укладку волос и красивый мэйк.

Cмотрите также