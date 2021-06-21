«Любимый!»: Савельева предстала в обнимку с Сафоновым в особенный день

Саша Савельева прославилась благодаря шоу «Фабрика звезд». Потом она стала выступать с группой «Фабрика», девушка всегда отличалась яркой внешностью. Белокурая, кудрявая девушка не была обделена мужским вниманием. Однако ее сердце смог завоевать актер Кирилл Сафонов. Недавно они отметили годовщину свадьбы. Вместе они уже 11 лет и растят сына Леона, которому только два года.

21 июня Савельева поделилась редким фото с возлюбленным. Она позировала в белом платье в обнимку с Кириллом. Девушка улыбалась, обнимая мужа в саду среди деревьев. Она решила поздравить его с днем рождения теплыми словами.

«Любимый! С днем рождения! Прекрасный сын, муж, отец, друг! Я не знаю никого, кто так же искренне и со всей душой относился бы к людям, кто настолько щепетильно и профессионально относился к своей работе, кто так же внимателен и все сделает для того, чтоб были счастливы его близкие даже, иногда, забывая о себе.. Для меня ты пример во многом! Здоровья тебе и новых творческих успехов! Очень жду твоих фильмов и моих клипов», — написала артистка.

Поклонники были очарованы супружеской парой. Многие присоединились к поздравлением. Фанаты отметили, что в 48 лет актер не потерял свою привлекательность. «Честно говоря, стала напрягаться в последнее время, видя ч/б фото. Фух! Хорошо, что все хорошо», «Какой же красавец», «Поздравляю, вы крутая пара», «Мой любимый актер», «Вы очень красивая и гармоничная пара», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что от первого брака у Сафонова есть дочка Анастасия, которая живет в США.

Смотрите также: