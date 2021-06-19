«Богиня»: Александра Савельева в кроп-топе сексуально приоткрыла рот

Артистка появилась на теннисном корте в соблазнительной форме.

Певица Александра Савельева разместила свежий снимок на своей странице. Примечательно, что при помощи него знаменитость смогла похвастаться тонкой талией.

Эффектная блондинка впечатляет своей красотой не только мужа — актера и фотографа Кирилла Сафонова, но и личных фанатов. Стройные ножки, тонкие запястья, плоский животик и слегка приоткрытый ротик солистки поп-группы «Фабрика» — вот залог удачной фотографии артистки.

«Доброе спортивное утро», — пожелала Александра своим поклонникам.

Отметим, что Савельева в сером кроп-топе с принтом в виде букв и голубых мини-шортах запечатлелась на теннисном корте. Жаркое солнце заставило исполнительницу скинуть лишнюю одежду. Савельева взяла в руки ракетку для большого тенниса и изящно изогнулась.

Александра встала спиной к фотографу. Ракеткой она создала тень на лице и приоткрыла губки.

«Вы в любом цвете шикарны!!!», «Вы классная!», «Богиня», — восхитились поклонники Савельевой в комментариях под фото.

Напомним, ранее артистка показала еще один выгодный личный ракурс на фото. Александра похвасталась упругими ягодицами в облегающих брюках.

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