«Как же ты хорошеешь!»: Кирилл Сафонов показал свою взрослую дочку от первого брака

Актер поздравил наследницу с днем рождения. Сама именинница в этот день наслаждалась отдыхом в Майами.

Кирилл Сафонов уже 10 лет счастлив в браке с Сашей Савельевой. Год назад у влюбленных родился долгожданный сын Леон. Мальчика они скрывают от посторонних глаз. Бывшей солистке группы «Фабрика» было сложно забеременеть, сами роды тоже прошли с осложнениями, но теперь она наслаждается материнством. Но также от первого брака у Сафонова есть взрослая дочка Анастасия. Девушка давно живет в Нью-Йорке.

Ранее актер признавался, что наследница его первое время ревновала к Саше. Но теперь они стали подругами. Осенью прошлого года Сафонов помог дочке организовать свадьбу в Израиле. На самом празднике он появился с супругой и маленьким сыном. Это был первый выход в свет пары с малышом. Тогда певица повеселилась и блеснула в вечернем платье. А 27 июля актер первым делом поздравил дочку с днем рождения, хоть она и находится далеко от него.

В соцсети он опубликовал фото, на котором позирует с именинницей. Анастасия в кадре облачена в шелковое мини-платье и мокасины.

«Любовь моя! Ты, наверно, еще спишь, а папа вот уже давно сидит и вспоминает тот 1994 год и благодарит судьбу за каждую минуту. Как же ты хорошеешь с каждым годом, доченька! Горжусь тобой! Люблю тебя! Всегда рядом!» — написал актер.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она похода на отца. К слову, свой день рождения дочка звезды отметила в Майами. Она загорает на пляже, демонстрируя безупречную фигуру в купальнике.