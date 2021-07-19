Смелое преображение: Вера Брежнева засняла себя с каре и в корсете с ремнями

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА-Гра». Но теперь она успешно строит сольную карьеру. При этом певица не перестает развиваться и в других сферах. Она участвует в фотосессиях и даже снимается в кино. В последнее время артистка отдыхает в Италии с семьей. Она предпочитает гулять на природе и проводить время с родными. При этом время от времени певица хвастается нарядами.

19 июля Вера решила поделилась снимком, который удивил ее поклонников. Она предстала в кадре в непривычном образе. Девушка позировала в блузке и пышной юбке. Наряд дополнял корсет с ремешками. При этом певица была с каре и пышной челкой. Оказалось, что Брежнева так преобразилась ради роли разбойницы в фильме «Бендер: Золото империи» с Сергеем Безруковым.

«Нашла фоточку с проб грима для „Бендер: Золото империи“. Форму утвердили там, но к съемках сделали его еще более рыжим», — поделилась звезда.

Поклонники признались, что им такой образ пришелся по душе. К слову, ради фильма она также перевоплотилась в медсестру. 39-летнюю артистку одарили комплиментами. «Ууу, какая здесь Вера!», «Я уже думала, что подстригились», «А вам образы в стиле 18 века к лицу», «Такая вы классная», «Красота зашкаливает», «Такую разбойницу мечтает встретить каждый», «Идеально, Вера! Стригитесь», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.

Напомним, что премьера приключенческой комедии «Бендер: Золото империи» состоялась 15-го июля в кинотеатрах страны.

Смотрите также: