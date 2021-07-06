Летний шик: Лопырева в мини-юбке плиссе цвета фламинго подчеркнула стройную фигуру

Виктория Лопырева еще недавно гуляла по Москве. Девушка спустя год вернулась в родную страну и посетила ряд мероприятий со своим мужем Игорем Булатовым. У пары подрастает сын Марк Лео. Однако после родов модель предпочитает проводить время на море. Не удивительно, что недавно она снова приехала в Турцию. Уже несколько дней блондинка отдыхает в Бодруме, где видится с друзьями и устраивает морские прогулки.

Обычно Виктория всегда продумывает свои образы для появления на публике. Девушка для светских раутов выбирает элегантные платья, а вот на курорте часто носит мини-шорты. На этот раз она решила похвастаться яркими нарядами из трикотажа, которые подойдут для лета. Лопырева сначала облачилась в топ и мини-юбку плиссе цвета фламинго. При этом ее подруга была в наряд с шортами и джемпером в голубом цвете. Потом девушки поменялись нарядами.

Виктория показала свои длинные и загорелые ноги, которые юбка только подчеркнула. Поклонники отметили, что образы ей очень идут. «Ну такие красотки», «Как вам идет розовый», «Вы прямо самые красивые мамы», «Что за прелесть», «Вика, вы эффектнее в синем костюмчике», «На вас очень нравится розовый!», «Блондинкам очень идет розовый цвет», «Очень модные девочки!», «Какие у вас ножки у обеих», — прокомментировали пост подписчики.

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