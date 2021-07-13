«Ах, какая женщина»: Бородина в топе и юбке мидакси с принтом polka dot отметилась в Турции

Ксения Бородина не так давно призналась, что находится в стадии развода с мужем Курбаном Омаровым. Первое время она умалчивала о проблемах, хоть и разъехалась с супругом. Примечательно, что из-за расставания девушка не грустит. Она регулярно стала выходить в свет, видеться с подругами и отрываться на вечеринках. Телеведущая сильно похудела, но это не мешало ей облачаться в женственные наряды.

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Недавно Ксения пополнила гардероб перед отпуском. Она прилетела с дочками и подругой Аидой в Бодрум. Если первый вечер девушка провела дома, то на следующий день она не только успела позагорать на пляже, но и принарядиться для похода в ресторан. Бородина облачилась в алый костюм с топом и струящейся юбкой мидакси. Наряд с трендовым принтом polka dot дополнили туфли Valentino.

«Куда мы собрались, красивые? Мы собрались на ужин. Смотрите, где мы гуляем», — похвасталась звезда.

«Ничего не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива», — заверила она.

В итоге Ксения поужинала на побережье с красивым видом. Ее летний наряд в горошек привел в восторг ее подруг. «Ах, какая женщина», — отметила Наталья Варвина. «И худая» — написала Анджелина Дубровская. «Красный цвет вам к лицу», «А еще красные туфли, красное платье и красная помада», «Похожа на итальянскую красотку», «Как вам идет этот костюм», «Красота она внутри, льется через глаза», — прокомментировали пост подписчики.

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