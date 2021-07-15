«Игра окончена, малыш»: Бородина в асимметричном платье лимонного цвета предстала на яхте

Телеведущая с детьми решила развеяться. Она повеселилась на яхте своей подруги в Турции.

Ксения Бородина больше пяти лет прожила в Курбаном Омаровым. Она не скрывала, что в их отношениях были проблемы. Сразу после рождения дочки Теоны они едва не расстались. Однако тогда девушка сохранила семью. Но в этом году их брак дал трещину. Недавно она подтвердила, что разводится с мужем. Они перестали жить вместе. Однако телеведущая заверила, что не страдает. Она улетела отдыхать в Турцию с детьми.

Как обычно, Ксения остановилась в одном из лучших отелей. Она выбрала виллу рядом с горами в Бодруме. Девушка предпочитает загорать и веселиться. 15 июля она решила провести день на роскошной яхте.

«Расскажу вам прикол. Иду я два дня назад по этой набережной, вижу очень красивую лодку под названием „Почему нет?“. И говорю: А почему нет? Мы на этой лодке. И вот Люба позвала нас всех. Оказалось, это ее лодка. И мы всем Бангладешем приехали сегодня ее удивлять!» — заявила звезда.

Телеведущая любит наряжаться. На этот раз она тоже выбрала яркий и модный наряд. Бородина предстала в силуэтном асимметричном платье лимонного цвета с принтом Givenchy. Голову девушка покрыла шелковым платком и не забыла про солнцезащитные очки.

«Игра окончена, малыш», — написала Ксения.

Поклонники решили, что это тайное послание Курбану. При этом многие восхитились тем, как выглядит телеведущая. «Цвет воды — ну просто глаза отдыхают», «Вечно молодая и прекрасная Бородина», «Красивая и независимая, каждый раз смотрю и восхищаюсь», «Шикарная! Какая же вы классная и ваши дети, вся ваша семья!», «Боже, какая красивая», «Развелись?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: