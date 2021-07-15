Красота в простоте: Савельева в платье-майке мандаринового цвета появилась в студии

Саша Савельева не раз получила комплименты. Многие знают девушку еще с «Фабрики звезд», а потом она стала выступать в группе «Фабрика». Блондинка с пышными локонами всегда привлекала к себе внимание. При этом покорить ее сердце смог только актер Кирилл Сафонов. У них подрастает сын Леон, которого пара очень долго ждала. Примечательно, что после родов певица быстро вернулась в форму.

В последнее время Савельева была занята домашними делами. Изредка она выходила в свет с мужем. При этом певица всегда одевается элегантно. Оказалось, что она готовила поклонникам сюрприз, так как записала новые песни. В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых поет. При этом Саша была облачена в платье-майку мандаринового цвета, сделав акцент на стройность.

Отметим, что платья по фигуре стали актуальны в этом сезоне. Анастасия Стоцкая, Ксения Бородина и другие модницы отметились в таких нарядах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Савельева получила много комплиментов. «Прелесть», «Красота», «Какие ноги», «Очень красивая», «Саша, какая хрупкость и нежность», «На вас хочется смотреть», «Милота», «Поет красотка с ногами богини», — прокомментировали пост подписчики.

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