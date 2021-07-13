Анастасия Стоцкая в черном платье-майке и модных шлепках запечатлелась с детьми в Турции

Анастасия Стоцкая многим знакома еще по «Фабрике звезд». Она подружилась с Филиппом Киркоровым, а вскоре стала звездой мюзиклов. Девушка с огненно-рыжими волосами легко покоряет публику. Но в личной жизни ей не везет. В 2019 году она рассталась со вторым мужем Cергеем Абгаряном. Теперь артистка сама воспитывает двоих детей — девятилетнего Александра и четырехлетнюю Веру.

Недавно Стоцкая радовалась, когда смогла вывести наследников за город. А теперь она отдыхает с ними в Турции. Певица поселилась в дорогостоящем отеле с пятью звездами на побережье Текирова. В соцсети девушка поделилась семейным фото, на котором позировала с детьми. Артистка предстала в черном платье-майке и модных шлепках Adidas Yezzy, которые стоят около 14 тысяч рублей.

Поклонники не раз сравнивали детей Анастасии и находили в них черты Филиппа Киркорова. Девушка не раз отрицала, что он отец малышей. Однако с каждым годом фанаты не перестают удивляются тому, как малыши похожи на поп-короля, особенно Александр. «Какие вы чудесные», «Крутая семья», «Хорошего вам отдыха! Вы прекрасные», «Красивая мама, красивые деточки», «Доча такая серьезная тут», «Сашка — копия Бедросовича», «Позирует как Филл», «Красивые детки», — прокомментировали пост подписчики.

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