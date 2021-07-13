«Мать, ну это шикарно!»: Нюша в купальнике в сетку вальяжно засветила массивные бедра

Певица устроила фотосессию на побережье. Она не облачилась в один из самых соблазнительных пляжных нарядов.

Нюша уже давно стала одной из самых любимых исполнительниц у молодежи. Она выпустила множество хитов. Даже после свадьбы с Игорем Сивовы девушка продолжила работать, хоть теперь она выступает и реже. А после родов певица быстро вернулась в форму. Теперь молодая мама часто одевается в одном стиле с подрастающей дочкой Симбой. Этим летом звездная семья отдохнула на Мальдивах.

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Поклонники считают, что за последние годы Нюша похорошела. Она не раз меняла имидж, а ее фигура после родов стала еще привлекательнее. Не удивительно, что артистка не стесняется обнажать свои прелести. На этот раз он устроила фотосессию на побережье. Девушка позировала в черном купальнике с разрезом в области декольте. Поверх стильного бикини была сетка со стразами, придавшая образу пикантности.

Нюша вальяжно позировала на пирсе, засветив не только бюст, но и округлые бедра. При этом она успела намокнуть, поэтому капли блестели на ее теле.

«Все что ты видишь вокруг — продолжение тебя. Когда начинаешь таким образом воспринимать мир, как же сильно все меняется… И ответственность не на кого переложить, и людей/обстоятельства уже нельзя обвинить…» — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. «Мать, ну это шикарно», «Нюша — бомба, честно говоря», «Ножки кайф, целовать бы их», «Очень, очень красивая», «Слов нет! Похорошела», «Ого, какая ты секс», «Просто чудо», «Капельки стекают по телу», «Ты супер от макушки до пяток!», «Орешек намок», «Животик прячете», — прокомментировали пост подписчики.

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