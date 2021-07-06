Летняя нежность: Нюша в воздушном платье цвета припыленной розы пришла с дочкой на пенную вечеринку

Певица в нежном наряде появилась на детском празднике у друзей с мужем и наследницей.

Нюша в прошлом году отпраздновала 30-летие. Однако певица по-прежнему строит карьеру на сцене. Она дружит со многими тиктокерами не боится экспериментировать с имиджем. Девушка растит дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. Не так давно звездная семья отдохнула на Мальдивах. Но после поездки артистка первым делом отметилась на фестивале «Жара», где выступила в ярких образах.

В последнее время Нюша предстает на сцене в летних нарядах. Она старается подчеркнуть достоинства своей фигуры. А вот 6 июля певица собралась к друзьям на детский праздник. Для такого случая она облачилась в пышном мини-платье из многослойной органзы. Наряд цвета припыленной розы скрыл ее формы, но подчеркнул загорелые ноги. Образ артистка дополнила модными сандалиями на толстой подошве.

Также стильно выглядела дочку звезды. Нюша облачила ее в футболку и юбку из денима. Образ завершала белы мини-сумка Jacquemus, которая состоит около 70 тысяч рублей. По словам певицы, сумку пришлось взять по настоянию ребенка. Сивов сопровождал жену и наследницу. На вечеринке девочка смогла порезвиться в пене и поесть сладкого торта.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Нюша. Многие осыпали ее дочкой комплиментами. «Какие вы красивые! Просто космические», «Зефирка», «Мама затмила дочку, такая принцесса», «Вот это платье-облако», «Нюша, что за стиль у тебя?», «Благодаря загару не потерялась в платье», «Красивая очень», — прокомментировали кадры подписчики.

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