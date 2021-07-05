«Завидная талия»: Нюша в шортах с высокой посадкой блеснула изящными бедрами в пустыне

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, давно строит карьеру на сцене. Она еще в юности выпустила несколько хитов и не собирается терять популярность. При этом девушка успела стать женой Игоря Сивова и родить дочку Симбу. Став мамой она реже выступает на публике, но при этом ее образы по-прежнему женственные и порой откровенные. Также артистка неустанно путешествует вместе с семьей.

Несколько месяцев назад Нюша отдохнула в Дубае. Тогда она стала готовиться к съемкам нового клипа. Как оказалось, певица устроила фотосессию в пустыне. 5 июля она поделилась кадрами, на которых в джинсовых мини-шортах с высокой посадкой и черном топе на голое тело позировала на фоне золотого песка. Девушка похвасталась плоским животом и загорелыми бедрами. Артистка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

«Вот она, дверь, ты напротив и негде прятаться… Клип на песню «Небо знает» уже совсем скоро», — заявила звезда.

Поклонники были впечатлены снимками. Многие одарили комплиментами молодую маму, но некоторые ее осудили. «Фигура просто огонь, Нюша вы просто шикарная», «Вау, ты моя любовь», «Какая Ню красавица! Нереальная!», «Нюша, у вас раньше такие ноги мышечные красивые были, зачем похудели?», «Завидная талия», «Не узнать», «Бедра всегда широкие, но шорты подчеркнули талию», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: