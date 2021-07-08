«Ну это слишком пикантно»: Седокова в плюшевом мини-бикини показала себя во всей красе

Певица запечатлела себя в ванной комнате. Она не смогла скрыть все свои прелести.

Анна Седокова уже давно не выступает с группой «ВИА Гра». Однако девушка выглядит так привлекательно, что поклонников у нее с каждым годом становится все больше. Примечательно, что певица является многодетной мамой. Однако счастье в личной жизни она обрела год назад. Теперь артистка неразлучна с баскетболистом Янисом Тиммой. При этом она продолжает носить откровенные наряды и оголяться на публике.

Этим летом Анна снова отдыхает в Майами. Она не скрывает, что большую часть времени загорает на пляже. 38-летняя певица регулярно занимается спортом. Многие поклонники сравнивают ее с Ким Карждашьян. 8 июля она вновь дала повод, любоваться ее прелестями. Седокова запечатлела себя в ванной комнате, где она позировала в розовом мини-бикини. Плюшевые лиф и трусики едва прикрыли ее выдающиеся формы.

Поклонники были обескуражены таким видом. Одни восхитились тем, в какой форме находится певица, а другие ее осудили. «Как это красиво», «Ваша фигуру сводит с ума», «Ну это слишком пикантно», «Это трусы или мочалка?», «Такая плюшевая», «Хочется жамкать», «Анька-антистресс», «У тебя такие шары, ну как же тяжело, наверное», «Красотка, это прям ух», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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