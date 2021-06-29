Свидание в кино: Анна Седокова в легинсах и жакете цвета лосося предстала с мужем Янисом Тиммой

Баскетболист пригласил красавицу-жену в один из столичных кинотеатров.

Накануне вышел новый клип певицы Анны Седоковой на трек «Не люби его». К сожалению, из-за коронавирусных ограничений светская презентация клипа была отменена.

Но муж Анны Седоковой все равно решил устроить ей в этот день праздник, чтобы ярко отметить выход ее нового клипа.

Янис Тимма устроил жене романтическое свидание в кинотеатре «Москва», где они были только вдвоем. Анна Седокова для похода в кино облачилась в легинсы, боди и жакет трендового оттенка лосося.

Влюбленные посмотрели клип певицы «Не люби его», а затем первую серию второго сезона сериала «Почему женщины убивают».

Что касается нового клипа Анны Седоковой, то он снят в стилистике голливудских фильмов.

Героиня видео готовится к встрече с тем, кто разбил ее сердце. Она существует в своем придуманном мире и никак не может принять горькую правду.

Девушка ждет звонка, но с каждой фразой она становится увереннее в себе, находит силы перестать любить того, кто этой любви недостоин.

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