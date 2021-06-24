«Ух, какое декольте!»: Седокова в силуэтном платье с разрезом подчеркнула округлый бюст на глазах у мужа

Анна Седокова всегда обладала выдающейся красотой. В свое время она выступала в составе группы «ВИА-Гра», но потом стала строить сольную карьеру. Девушка старается впечатлять поклонников не только душевными песнями о любви, но и красочными образами. После третьих родов она не могла похудеть. В итоге артистка стала обладать рельефным прессом и объемными бедрами. Она признавалась, что ее формы не идеальны.

Однако уже почти год Анна счастлива в браке с баскетболистом Янимом Тиммой. Они регулярно ездят в США, а этим летом пара отдохнула в Греции. Но на днях супруги приехали в Москву, чтобы успеть на фестиваль «Жара». И хоть в этом году мероприятие проходит без зрителей из-за пандемии, красная дорожка и концерты состоялись. При этом впереди еще три дня музыкальной феерии. 24 июня Седокова появилась на фестивале под руку с мужем.

Для такого случая певица выбрала откровенное платье в пол. Наряд черного цвета с пайетками и глубоким декольте подчеркнуло соблазнительные изгибы тела артистки. Также Анна засветила округлый бюст. Босоножки на шпильке дополнили женственный лук. Янис шел рядом с возлюбленной в синем костюме и белой рубашке. Пара была одной из самых загорелых. Конкуренцию им могла составить только Нюша, которая вернулась с Мальдив.

Поклонники оценили образ Седоковой. «Ух, какое декольте», «Какие вы красивые», «С годами все краше», «Как можно быть такой красивой», «Грудь как два шара», «Какой срам», «Идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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