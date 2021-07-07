«Уф, бедра под струйками воды»: Седокова в «голом» купальнике заворожила купанием в душе

Анна Седокова является бывшей солисткой «ВИА Гры». Она строит сольную карьеру, но при этом знает, что поклонникам нравится не только ее голос, но и эффектная внешность. Девушка после третьих родов не смогла вернуться в форму. Она может похвастаться роскошным бюстом и бедрами. Ранее артистка признавалась, что ее фигура не идеальная и на ногах есть целлюлит. Однако это не мешает ей регулярно устраивать пикантные фотосессии.

В последнее время Анна снова проводит время в Майами с мужем Янисом Тиммой и детьми. Девушка часто загорает на пляже, но и не забывает про тренировки. А 7 июля она решила покрасоваться не в новом платье, а в нюдовом купальнике, который сливается с кожей. Певица предстала в душе, где засняла, как моется. При этом Седокова показала свои загорелые формы. Облегающее монокини подчеркнуло каждый изгиб ее тела и впечатляющее декольте.

На кадрах, девушка то и дело натирает бедра, подставляя их струйкам воды, а потом мажет кремом ножки. Видео с пикантными кадрами взбудоражило фанатов.

«Фигура — супер!», «Ну какой налив», «Загорелая красотка», «Уф, бедра под струйками воды», «Ежики уже напряглись», «Такие роскошные формы», «Как вам муж такое позволяет», «Срам конечно», «Аня, ну просто богиня», «Ваше тело прелестно», «Грудь нигде не спрячешь», — прокомментировали пост подписчики.

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