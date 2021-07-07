Как и с чем носить розовый цвет в одежде
Видео
Советы стилиста: собираем косметичку в дорогу
Видео

«Вот красота!»: Нетребко в белоснежных шортах и босоножках Bottega повеселилась с Киркоровым в Афинах

Оперная дива с семьей прилетела в Грецию. Ее встретил в аэропорту сам король отечественной эстрады.

«Вот красота!»: Нетребко в белоснежных шортах и босоножках Bottega повеселилась с Киркоровым в Афинах
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко в начале года часто ездила в Россию. Она была опечалена тем, что не везде артисты могут выступать в театре из-за коронавируса. При этом в Москве и Санкт-Петербурге певица без проблем давала концерты. Но недавно она вернулась к привычным гастролям. Теперь артистка ездит по Европе, и едва ли не каждый день посещает новый город. Она успела отдохнуть на Сардинии, а накануне звезда выступила в Италии.

Стоит отметить, что Анна знаменита не только вокалом, но и чувством стиля. Она умело подбирает себе наряды, выбирает образы люксовых брендов и из масс-маркета. На последнем концерте вблизи Неаполя певица предстала в золотом плате в пол, а также в многоярусном шифоновом наряде. А 7 июля Нетребко прилетела в Грецию. Она добралась до Афин вместе с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Оперную диву встретил сам Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады путешествует с детьми.

«Здравствуй, viva la diva!» — обратился он к Анне.

«Привет из Афин! Здесь жарко — 35 градусов!» — заявила она.

«Но это нам не помешает провести сумасшедший вечерочек! Жаришка начинается! Приключения русских в Греции начинаются», — заверил Киркоров.

Для такого случая Нетребко выбрала яркий образ. Она предстала в белых мини-шортах, шелковой майке и накидке белого цвета с ярким принтом. Ее образ дополнили зеленые босоножки Bottega с перьями. А вот Филипп Бедросович был в черной футболке оверсайз и кепке.

«Не скажешь, что 55? Или как?» — спросил он скромно.

«Да ты просто орел! Смотрите, какой красивый», — заявила Анна.

«Ну что ты! Вот красота!» — ответил ей Киркоров, наводя камеру на диву.

Как и обещал певец, они весело провели вечер на побережье. Дружная компания много смеялась, а также пробовала изысканные блюда и любовалась видами.

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Смотрите также:

Тэги

Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостиЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильМодные трендыТренды 2021Филипп Киркоров