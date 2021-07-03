«Следы остались»: Подольская в черном лифе и струящемся парео блеснула загорелым бюстом на пляже

Наталья Подольская не так давно отметила 39-летие. Примечательно, что она выглядит моложе многих своих ровесниц. Певица уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает шестилетний сын Артемий, а в прошлом году девушка родила второго сына Ивана. Примечательно, что после родов она приложила усилия, чтобы вернуться в форму. Уже спустя несколько месяцев артистка носила любимые наряды.

Теперь Наталья проводит лето в Турции. Она сначала проводила время с детьми и мамой, но к ней неожиданно прилетел Пресняков. теперь днем певица загорает, а вечером наряжается, чтобы поужинать в ресторане с родными. При этом каждый день она предстает в новом купальнике. Очередное утро Подольская встретила вместе с мужем. Их застали целующимися на побережье. Девушка была облачена в черный купальник с парео в тон и плетеную шляпку.

«Когда оба два спят», — написала звезда, говоря о детях.

Позже певица прогулялась по пляжу и засветила наливной бюст. Она грациозно шла по берегу. Примечательно, что ее кожа побагровела после солнечных ванн.

Поклонники оценили, как супруги шалят на курорте. Также многие восхитились тем, как выглядит артистка. «Какие сладкие», «Влюблены до космоса и обратно», «Фигурка хороша, только же родила!», «Следы от загара на груди остались», «Грудь загорела частями», «Такая дама в шляпе», «Чудесная во всех смыслах», — прокомментировали пост подписчики.

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