«Как дела, малыш?»: Подольская в шелковом платье цвета Барби засветила грудь перед Пресняковым

Певица на отдыхе принарядилась для возлюбленного. Она выбрала женственный лук для романтического вечера в Турции.

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица признавалась, что следит за своей внешностью, чтобы оставаться привлекательной. Девушка растит сына Артемия, а в прошлом году она родила второго сына Ивана. После родов артистка много времени уделяла фигуре. Она за считанные месяцы вернулась в форму. Теперь она снова носит шорты, короткие платьях и другие женственные наряды.

А на днях Наталья улетела отдыхать в Турцию. Сначала она оказалась на курорте с сыновьями и своей мамой, но позже Пресняков прилетел к супруге. Целыми днями певица нежится на пляже, а также купается в бассейне и играет с наследниками. А вот вечерами она наряжается, чтобы в лучшем образе поужинать. 2 июля Подольская облачилась в шелковое платье-сорочку длины мидакси. Наряд цвета Барби с глубоким декольте дополнили золотые сандалии.

Девушка блеснула фигурой, записывая видео. В кадр попал Артемий с бабушкой.

«Объясняет бабушке, что он там смастерил, — пояснила звезда.

После этого Наталья подошла к мужу и покрасовалась перед ним. Владимир осыпал ее поцелуями.

«Как дела, малыш?» — ласково спросила она, блеснув бюстом.

Позже они сделали семейное фото. Певица успела загореть, что подчеркнул ее наряд. Она держала на руках Ивана, который норовил убежать.

«Самые важные люди на свете», — написала она.

Поклонники осыпали звездную семью комплиментами. «Невероятная семья», «Какие вы классные», «Вы счастливая. Одни мужчины вас окружают», «Какие вы красивые и хорошие!», «Ох, какие красивые и счастливые! Супруг прекрасно выглядит», «Прям очаровали мужа», — прокомментировали пост подписчики.

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