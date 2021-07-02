«Целлюлит ребрится»: 39-летняя Подольская в стильном монокини обнажила неидеальные ноги

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Рыжеволосая певица обладает стройной фигурой. Однако в прошлом году она снова стала мамой. Девушка родила сына Ивана. Также у пары подрастает шестилетний сын Артемий. После родов артистка переживала из-за фигуры. Она долго не могла привести в порядок живот. Однако к весне певица похвасталась, что вернулась в форму.

Июль Подольская проводит в Турции. Она внезапно устроила себе отпуск с детьми. Но на днях к ней прилетел муж. Теперь она больше времени посвящает себе, так как Пресняков приглядывает за детьми. Утро 2 июля певица начала с принятия солнечных ванн. Она запечатлелась на пляже в стильном монокини с золотыми узорами. Девушка дополнила лук кепкой и солнцезащитными очками. Наталья продемонстрировала свои длинные ноги.

Позже артистка пошла в аквапарк с сыном. Она снова показала свои изгибы фигуры на видео. Однако поклонники посчитали, что Подольская еще не окончательно вернулась в форму, так как заметили изъяны. «Обожаю вас за то, что вы настоящая! Без фотошопов, понтов, и прочей фигни, которой занимаются другие звезды», «Купальник стильный», «Ноги! Что с ними? Неужели у вас целлюлит?», «Целлюлит ребрится», «Да, без фотошопа уже не та», «Целлюлит по всему бедру», — прокомментировали пост подписчики.

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