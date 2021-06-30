«Он не должен был прилетать»: Подольская воссоединилась с Пресняковым на отдыхе в Турции

Певица не ожидала, что к ней на курорт приедет ее муж. Утро они провели вместе.

Наталья Подольская не так давно отметила годовщину отношений с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий, которому шесть лет. А в прошлом году у пары появился второй ребенок — сын Иван. Несмотря на то, что дети требуют много внимания, пара успевает посещать светские рауты и выступать на концертах. В июне они успели побывать на фестивале «Жара», а на днях певица без мужа улетела отдыхать в Турцию, взяв с собой детей.

Первый день Наталья провела на пляже. Вечером она прогулялась с сыновьями и своей мамой. Девушка не подозревала, что утром ее будет ждать сюрприз. Пресняков решил приехать к жене раньше, чем планировал. Певица встретила его в мини-шортах и приталенной футболке сиреневого цвета. Ее летний лук дополнила шляпка. Они прогулялись по территории отеля.

«Наш папочка прилетел! Это случилось внезапно! Он не должен был прилетать, были дела в Москве», — пояснила Подольская. «И вот сегодня он с нами! Мы счастливы до небес!» — добавила она.

После этого пара отправилась завтракать. Малыш Артемий был рад приезду папы, как и его мама. «Наш папус приехал! Наш папус», — повторяла певица. Поклонники были рады воссоединению семьи. Многие переживали, что Наталья решила отдыхать без мужа. Однако Пресняков смог показать, что в его семье царит настоящая идиллия. «Красивая пара», «Это так мило», Какой Вова молодец«, «На это приятно смотреть», — стали писать подписчики.

Смотрите также: