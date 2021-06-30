Акцент на талию: Пелагея в струящемся платье в пол с рюшами предстала в Калининграде

Пелагея давно полюбилась публике. Она не раз сидела в жюри шоу «Голос». Теперь девушка много гастролирует и при этом ее можно увидеть на съемках КВН, где она оценивает игру команд. А недавно артистка также стала одной из гостей фестиваля «Жара». На мероприятии она выступила в пышном белом платье с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Блондинка поддерживает русский стиль в своих образах.

Примечательно, что после развода с Иваном Телегиным певица постройнела. Она также обновила свой гардероб, поэтому ее все чаще можно увидеть в женственные приталенных платьях или жакетах. А накануне артистка посетила Калининград со своей командой. Она не удержалась и устроила фотосессию на природе. Пелагея предстала в струящемся платье в пол с рюшами. Девушка также дополнила образ легкой укладкой с ободком.

Пелагея выступила на частном мероприятии. Она поделилась кадрами в соцсети. Поклонники признались, что образы артистки их восхищают. «Какая классная команда!», «Какие красивые фото! Так приятно смотреть на вас всех!», «Какие у вас всегда красивые наряды», «Вот это платье», «Как сочетается стиль и грация», «Платье шик! Очень нравится», «Полюшка, какие же у вас всегда прекрасные наряды. Восхищаюсь вами, вашим талантом», — прокомментировали пост подписчики.

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